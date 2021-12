पंजाब में पुलिस की क्रूर कार्रवाई, सीएम चन्नी का विरोध कर रहे बेरोजगार शिक्षकों के मुंह में ठूंसा कपड़ा, Video

चंडीगढ़. कांग्रेस (Congress) की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhhi Vadra) ने बीते दिनों आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2022) को ध्यान में रखते हुए ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ का नारा दिया. हालांकि अब उन्हें उनकी ही पार्टी की सरकार से चुनौती मिल रही है. पंजाब के संगरूर (Sangroor) में पुलिस ने कुछ लड़कियों का मुंह पकड़ने की कोशिश की, उन्हें खींचा और जीप में भर कर थाने ले गई. यह सारा वाकया संगरूर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Chranajit Singh Channi) की एक रैली के दौरान हुआ. यह क्रूर पुलिसिया कार्रवाई, उन क्वालिफाइड टीचर्स पर हुई जिन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी. यह सभी लोग चन्नी की रैली वाली जगह पर इकट्ठा हुए थे.

घटनास्थल से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो विचलित कर सकती हैं. इसमें देखा जा सकता है कि पुलिस नारे लगाने वाले शिक्षकों को रोकने की कोशिश में है. आंदोलनकारियों ने जैसे ही मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार की निंदा करने वाले नारे लगाए, पुलिस उनके मुंह में कपड़ा ठूंसती नजर आई.

#WATCH | Punjab Police detained unemployed BEd TET (teacher eligibility test) qualified teachers who protested in CM Charanjit Singh Channi’s rally in Sangrur earlier today pic.twitter.com/vFc0g59iGl

— ANI (@ANI) December 14, 2021