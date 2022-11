पंजाब: सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के लिए 72 घंटे का समय, इस दौरान नहीं होगी एफआईआर

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य में अगले 3 दिनों तक हथियारों के महिमामंडन के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, ताकि लोग खुद पहल करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक सामग्री को हटा सकें. इस संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने लोगों से अपील की है कि वे अगले 72 घंटों में स्वेच्छा से अपने सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हटा दें. इस समयावधि के बाद भी यदि किसी सोशल मीडिया अकाउंट या हैंडल पर हथियारों का महिमामंडन दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी गौरव यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब सरकार ने हथियारों के संग फोटो सोशल मीडिया पर डालने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है.

Appeal to Everyone to voluntarily remove any objectionable content from their Social Media handles in the next 72 hours.

CM Punjab has directed that no FIRs for glorifying weapons will be registered for the next 3 days in Punjab to allow people to remove content on their own. pic.twitter.com/JwkrYVhN3N

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 26, 2022