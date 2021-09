पंजाब पुलिस ने बरामद की 1.64 करोड़ रुपए की ड्रग मनी, जेल में बंद तस्कर चला रहे थे नेटवर्क

चंडीगढ़. पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के साथ सांझे ऑपरेशन के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी (Rajouri in Jammu and Kashmir) से 1.64 करोड़ रुपए की ड्रग मनी (Drug money of Rs 1.64 crore) से भरे दो बैग बरामद किए हैं. यह ड्रग मनी कथित तौर पर अमृतसर ग्रामीण पुलिस की तरफ से 26 अगस्त 2021 को जब्त की 17 किलो हेरोइन से संबंधित बताई जाती है. डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता (DGP Punjab Dinkar Gupta) ने बताया कि जांच के दौरान इसी ड्रग रैकट में पकड़े गए आरोपी सोनू ने खुलासा किया कि उसने जम्मू-कश्मीर के नौशहरा इलाके के नशा तस्करों से नशे की खेप प्राप्त की थी, जिनकी पहचान सिकंदर हयात और जफर हुसैन के तौर पर की गई है. जांच में यह भी पाया गया है कि सारा नेटवर्क जेल में बंद तस्कर चला रहे थे.

डीजीपी ने कहा कि सोनू की तरफ से दी जानकारी पर पंजाब से एक पुलिस टीम नौशहरा भेजी गई, जो 29 अगस्त, 2021 को सिकंदर और जफर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. बाद में सिकंदर और जफर के खुलासों और पंजाब की पुलिस टीमों ने नौशहरा स्थित उनके घर से 29.5 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की. उन्होंने कहा सिकंदर और जफर की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बीते शनिवार को 4 किलो और हेरोइन बरामद की थी, जोकि बहुत चालाकी से इनोवा कार के दरवाजों में छुपाई गई थी.

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि और जांच के दौरान दोनों ने ड्रग मनी के बारे खुलासा किया, जो उनके तीसरे साथी मंज़ूर हुसैन ने अपने घर छुपाई हुई थी. अमृतसर (ग्रामीण) पुलिस द्वारा मुहैया करवाई गई जानकारी पर कार्यवाही करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फौज के साथ एक जांच मुहिम शुरू की जिसके अंतर्गत पुलिस दो थैलों में से 1,64,70,600 रुपए की ड्रग मनी बरामद करने में कामयाब रही.एसएसपी गुलनीत सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने थाना नौशहरा में धारा 17, 21 गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) एक्ट के अंतर्गत एफआईआर नंबर 184 /2021 दर्ज की है और हेरोइन की तस्करी और सप्लाई से संबंधित पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश के लिए अगली जांच जारी है.

गौरतलब है कि सोनू ने पहले जेल-लिंक के बारे खुलासा किया था और यह भी बताया था कि उसने यह खेप तरन तारन पट्टी के रणजीत सिंह उर्फ राणा (इस समय पर फरीदकोट जेल में बंद) और मलकीत सिंह उर्फ लड्डू (मुक्तसर जेल में बंद) के निर्देशों पर उठाई थी.