जेल में बिस्तर को लेकर भिड़े कैदी, एक ने दूसरे के सीने में चम्मच घोंप कर मार डाला

चंडीगढ़. नाभा-भवानीगढ़ रोड स्थित नई जिला जेल (Nabha New District Jail) में दो कैदी बिस्तर लगाने को लेकर आपस में भिड़ गए. मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि एक ने दूसरे कैदी के सीने में चम्मच घोंप (spoon in the chest) दिया. इस कैदी को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मृतक कैदी का नाम सुखजिंदर सिंह उर्फ सुखा है जबकि आरोपी का नाम सोनू है. जेल प्रशासन (jail administration) से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों में झगड़ा बिस्तर को बिछाने और सोने को लेकर हुआ. दोनों एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद थे. दोनों के झगड़े को शांत कर दिया गया था, लेकिन सोनू ने अचानक चम्मच से सुखा पर वार कर दिया और चम्मच दिल के पास जा घुसा. जिसके बाद सुखा को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई. डेड बॉडी को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और इसकी सूचना सिटी पुलिस को दे दी गई है. पुलिस आरोपी कैदी पर हत्या का मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई कर रही है.

जेल में हत्या का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी 2019 में नाभा जेल में बंद एक कैदी की दो कैदियों ने हत्या कर दी थी. मृतक कैदी की पहचान मोहिंदर पाल सिंह बिट्टू के रूप में हुई थी. मोहिंदर पाल सिंह बिट्टू डेरा सच्चा सौदा की 45 सदस्य कमेटी का सदस्य था. रिपोर्ट के मुताबिक मोहिंदर पाल सिंह बिट्टू का कुछ कैदियों के साथ झगड़ा हुआ था, इसके बाद उस पर दो दूसरे कैदियों ने हमला कर दिया. इस हमले में मोहिंदर पाल बुरी तरह से घायल हो गया था. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी. नाभा जेल कत्ल मामले में पंजाब सरकार ने जेल के चार सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया था. इसमें जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक और 2 जेल वार्डन शामिल थे.