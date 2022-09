पंजाब पुलिस ने किया ISI समर्थित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, हथियारों के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार

एस. सिंह/चंडीगढ़ः पंजाब की जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल में शामिल दो आतंकियों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर पाकिस्तान से भेजी गई AK-56 राइफल और 90 कारतूस बरामद किए हैं. यह राइफल और कारतूस इन आतंकियों को विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों की मदद से ड्रोन के जरिए मुहैया करवाई गई थी. आरोपियों की पहचान बलजीत सिंह (निवासी बस्ती शामे वाली, जोगेवाला मखू, फिरोजपुर) व गुरबख्श सिंह (निवासी गुजरां मखू, फिरोजपुर) के तौर पर हुई है. पूछताछ के बाद दोनों आतंकियों को अदालत में पेश किया जाएगा.

ऐसे होती थी हथियारों की सप्लाई

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा संधू, कनाडा में बैठे लखबीर सिंह लंडा व इटली में बैठे हरप्रीत सिंह हैप्पी के संपर्क में थे. बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे इन आतंकियों ने आईएसआई के मदद से यह हथियार भारत भिजवाया था. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि गिरफ्तार किया गया आतंकी बलजीत पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के संपर्क में था और उससे फोन पर दो साल से नियमित रूप से बातचीत कर रहा था. रिंदा फिरोजपुर सीमा पर उसे ड्रोन के जरिए हथियार भेजता था और उन्हें कहां छिपाना है यह भी निर्देश देता था. जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने अमृतसर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

On directions of CM @BhagwantMann to make Punjab crime-free, @PunjabPoliceInd has busted an ISI-backed terror module controlled by #Canada-based Lakhbir Landa & Pak-based Harvinder Rinda. 2 module members arrested with recovery of one AK-56 Rifle,2 Magazines & 90 live cartridges. pic.twitter.com/z2d6btnlZy

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 23, 2022