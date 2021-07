पंजाब: बेजुबानों पर निकाली रंजिश, पराली में जहर देकर सात भैसों को मार डाला

. इंसानियत का स्तर (Standard of humanity) इस कदर गिरने लगा है कि आपसी रंजिश में अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए वह किसी भी हद से गुजर जाता है. कुछ ऐसा ही मामला जालंधर के गांव शकरपुर में आया, जहां पर एक गुज्जर से रंजिश के चलते उसकी भैंसों (Buffaloes) को चारे के लिए दी गई पराली में (Mixed poison in the straw) किसी ने जहर मिला दिया. पराली को खाते ही भैसों की हालत बिगड़ गई और करीब एक डेढ़ घंटे में सात भैंसों ने दम तोड़ दिया. कुछ भैंसे बीमार पड़ गई हैं, जिनका वैटनरी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं. गुज्जर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. भैंसों का पोस्टमार्ट करने के बाद सैंपल फोरेंजिक लैब में भे दिए गए हैं.गांव शकरपुर में रहने वाले भैंसों के मालिक बारा हुसैन ने बताया कि उसका दूध का कारोबार है और उसने करीब तीन दर्जन भैंसों का पाल रखा है. हुसैन ने बताया कि वह उस वक्त हैरत में पड़ गया जब बीते दिन उसकी एक भैंस जमीन पर गिरने के बाद तड़पने लगी. देखते देखते भैंस की मौत हो गई. उन्‍होंने बताया कि इस तरह उसकी सात भैंसों ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया.पुलिस को दिए बयान में उन्‍होंने कहा कि कुछ रोज पहले किसी ने उसकी पराली को आग लगा दी थी. जिसके बाद वह अपने रिश्तेदार से पराली लेकर आया था. अब उसकी भैंसों की पराली में किसी ने जहर मिला दिया. पुलिस मामले में एनिमल क्रुएलिटी एक्ट के कार्रवाई कर रही है. पुलिस को प्रारंभिक जांच में मामला किसी आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. पुलिस आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी है. पशुपालन विभाग के सीनियर वेटरनरी अफसर डॉ. गुरदीप सिंह ने कहा कि भैंसों का पोस्टमार्टम कराया गया है. 18 सैंपल जांच के लिए खरड़ स्थित फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं.