पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने की ऑटो की सवारी, ड्राइवर के घर खाया खाना, देखें Video

चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने भले ही आम आदमी पार्टी (AAP) के संरक्षक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से एक बड़ा मुद्दा छीनने की कोशिश की हो लेकिन केजरीवाल भी अब राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन गए हैं. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के एक दिवसीय दौरे के दौरान सीएम चन्‍नी की ऑटो रिक्‍शा राजनीति के जवाब में लुधियाना में ऑटो रिक्‍शा का सफर किया और टैक्सी संचालकों से मिलने उनके घर पहुंच गए.

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर लुधियाना पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता और संगरूर (पंजाब) के सांसद भगवंत मान भी मौजूद रहे. दोनों ही नेताओं ने लुधियाना की सड़कों पर ऑटो की सवारी की और टैक्‍सी संचालक के घर पर भोजन किया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लुधियाना में ऑटो और कैब ड्राइवर यूनियन के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे और उनकी समस्याएं सुन रहे थे.

#WATCH | Delhi CM and AAP Convenor Arvind Kejriwal took a ride in an auto-rickshaw in Ludhiana, Punjab

Later, Kejriwal had dinner at the residence of the auto-rickshaw driver pic.twitter.com/hcUOzIrEmY

— ANI (@ANI) November 22, 2021