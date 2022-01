Sacrilege in Punjab: पंजाब के ऐतिहासिक मंदिर में 'बेअदबी', शख्स हुआ गिरफ्तार, BJP ने की जांच की मांग

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Elections 2022) से पहले राज्य में एक बार फिर से बेअदबी (Sacrilege) का मामला सामने आया है. इस बार बेअदबी की घटना एक ऐतिहासिक मंदिर से सामने आई है. पटियाला स्थित ऐतिहासिक काली माता के मंदिर (Kali mata temple) से बेअदबी का मामला सामने आया है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने ट्वीट करके दी.

सीएम ने ट्वीट करके कहा कि ऐतिहासिक काली माता मंदिर (Kali Mata Temple Sacrilege ) में करीब दोपहर ढाई बजे बेअदबी का मामला सामने आया जब एक शख्स मंदिर पहुंचा और उस दहलीज पर चढ़ गया जहां श्रीकाली माता जी की मूर्ति स्थापित थी. वहां मौजूद लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

Today around 2.30 pm, a person arrived at Sri Kali Mata Mandir in Patiala and climbed on the threshold where the idol of Sri Kali Mata Ji was installed. Following this, he was caught and handed over to the police: Punjab CM Charanjit Singh Channi

