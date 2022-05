तिहाड़ जेल से रची गई सिद्धू मूसावाला के मर्डर की साजिश? दिल्ली पुलिस को मिला सुराग

नई दिल्ली: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसवाला हत्याकांड की साजिश का संबंध दिल्ली की तिहाड़ जेल से हो सकता है. सूत्रों की मानें तो इस सिलसिले में एक फोन नंबर का कनेक्शन तिहाड़ जेल से जुड़ रहा है. एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कुछ दिन पहले शाहरुख नाम के एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

सूत्रों के मुताबिक वह कनाडा में बैठे गैंग्स्टर गोल्डी बराड़ के साथ संवाद करने के लिए एक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी तिहाड़ में बंद गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों काला जठेड़ी और काला राणा से सिद्धू मूसावाला की हत्या के संबंध में पूछताछ कर रही है. पंजाब पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. वह फिलहाल तिहाड़ जेल की नंबर 8 हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है.

Sidhu Moose Wala’s death plot might have links to Delhi’s Tihar Jail. A phone number has been traced to the jail, in this connection. Few days ago, a criminal namely Shahrukh was arrested by police. He was using a messaging app to communicate with gangster Goldy Brar: Sources

