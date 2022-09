सिद्धू मूसेवाला हत्याकांडः दुबई भागने वाला था शूटर दीपक मुंडी, नेपाल में बनवाया था फर्जी पासपोर्ट

एस. सिंह/चंडीगढ़ः सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल छठे और आखिरी शूटर दीपक मुंडी को उसके 2 साथियों सहित गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस ने रविार को प्रेस काॅन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया. ये तीनों फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भागने की फिराक में थे. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि दीपक मुंडी, राजिंदर जोकर और कपिल पंडित नेपाल से फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई जाने वाले थे, क्योंकि इन्हें वहां सेटल करने का आश्वासन दिया गया था. डीजीपी गौरव यादव के बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की अब तक की जांच में पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

इसके अलावा 35 लोगों को नामजद किया गया है. दो आरोपी शूटर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं. केंद्रीय एजेंसियों की मदद से इंटरपोल के जरिए गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. डीजीपी ने कहा कि राजिंदर जोकर पहले से नेपाल में रह रहा था. जबकि कपिल और मुंडी पंजाब से पहले राजस्थान, हरियाणा और यूपी से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे, जहां से वे नेपाल निकल गए. उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सहयोग से पंजाब पुलिस इन आरोपियों को लगातार ट्रेस कर रही थी. कई टाॅवरों का मोबाइल डंप डाटा एकत्रित किया गया, जिसके बाद इनकी लोकेशन नेपाल में ट्रेस हुई.

A total of 23 accused have been arrested so far. 2 accused were neutralized in an encounter and so far 35 accused nominated. Red Corner Notice has been issued against Goldy Brar through Interpol with the help of central agencies: Punjab Police DGP on Sidhu Moose Wala murder case pic.twitter.com/zxDXVXJtF4

