हाईकोर्ट के सिटिंग जज करेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच, CM भगवंत मान ने की घोषणा

एस. सिंह/चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की उनके परिजनों की मांग स्वीकार कर ली है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती करने के मामले में डीजीपी से स्पष्टीकरण भी मांगा है. पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उनके पिता बलकौर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर एक पत्र लिखकर मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग की थी.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि पंजाब सरकार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेगी कि मामले की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से कराएं. बलकौर​ सिंह ने अपने पुत्र की हत्या को गैंगवार से जोड़ने के लिए पंजाब के डीजीपी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की भी मांग की थी. उन्होंने कहा कि उनके पुत्र की हत्या को गैंगवार से जोड़ना गलत है. अपने पत्र में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने लिखा है कि राज्य सरकार की नाकामियों के कारण मेरा पुत्र हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है. सिद्धू की मां पूछ रही है कि उसका बेटा कहा हैं और कब आएगा, मैं क्या जवाब दूं?

Punjab CM Bhagwant Mann orders an inquiry into the decision to reduce security of Sidhu Moose Wala. He has also sought clarification on DGP’s yesterday’s statement. State govt will fully cooperate in the investigation, no culprit will be spared: Chief Minister’s Office

— ANI (@ANI) May 30, 2022