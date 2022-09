पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने तीन आरोपियों किया गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

चंडीगढ़. पंजाब पुलिस ने कुरुक्षेत्र उन्नत विस्फोट उपकरण (आईईडी) मामले के मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया. पुलिस ने इनके पास से एक विस्फोटक, दो पिस्तौल, आठ कारतूस और एक बाइक के अलावा 1.5 किलोग्राम वजन का आरडीएक्स युक्त एक आईईडी भी बरामद किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में पिछले महीने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहाबाद इलाके में आईईडी लगाने का प्रमुख अपराधी भी शामिल है. उसकी पहचान तरनतारन के गांव भट्टल सहज सिंह निवासी नछतर सिंह उर्फ ​​मोती के रूप में हुई है.

हरियाणा पुलिस ने अगस्त में अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद के पास से लगभग 1.3 किलोग्राम आरडीएक्स से भरा आईईडी बरामद किया था. पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने यहां बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य दो लोगों की पहचान गांव गंदीविंड निवासी सुखदेव सिंह उर्फ ​​शेरा और तरनतारन के नौशेरा पन्नुआं गांव के हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच के अनुसार, डीजीपी ने कहा कि यह पता चला है कि तीनों कनाडा स्थित गैंगस्टर लखबीर सिंह उर्फ ​​लांडा के सीधे संपर्क में थे और बड़े पैमाने पर जबरन वसूली तथा हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थ की सीमा पार तस्करी में शामिल थे. वे पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा के करीबी सहयोगी भी हैं.

पंजाब पुलिस ने अपने ऑफिसियल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर मामले की पूरी जानकारी दी.

Punjab Police busts ISI-backed terror-module with the arrest of prime perpetrator of planting IED in #Haryana.

**City of Haryana is Kurukshetra, not Karnal in earlier tweet. pic.twitter.com/JVNoVObFWk

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 8, 2022