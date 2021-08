पंजाब में सितंबर में आ सकती है कोराेना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य मंत्री ने किया अलर्ट

चंडीगढ़. पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of corona) सितंबर में कभी भी आ सकती है. यह जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू (Punjab Health Minister Balbir Sidhu) ने News18 को दिए इंटरव्यू में दी. उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए पंजाब में पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन (Beds and oxygen) की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है.

कोविड के दौरान हुई मौतों के भ्रामक आंकड़ों के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से जो मौत के आंकड़े दिए गए हैं वह बिलकुल सही हैं और यह यही तरीके से अपडेट होते हैं. स्कूलों को खोलने के बारे में बात करते हुए उन्‍होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के बीच कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सभी सिविल सर्जनों को संदिग्ध मामलों संबंधी आंकड़े प्रदान करने और अपने संबंधित जिलों में कोविड टेस्ट करवाने संबंधी एक माईक्रो-प्लान तैयार करने की दिश-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल के टीचरों और स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई हो. उन्होंने कहा कि पंजाब में करीब 1 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है.

इसे भी पढ़ें :- आधी आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, यूपी और महाराष्ट्र से आगे निकला राजस्थान

पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 महामारी पर नजर रखने और इस संबंधी समूची जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रमुखों को रोज़ाना के आधार पर सारी सूचना ई-पंजाब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि राज्य भर में दो अगस्त से स्कूल पूरी तरह खोल दिए गए हैं. इस कारण कोरोना के संबंध में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य अमले संबंधी रोजाना सारी सूचना ऑनलाइन भेजने के लिए समूह सरकारी, मान्यता प्राप्त, प्राइवेट एडेड और प्राइवेट स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं.

इसे भी पढ़ें :- कोरोना संक्रमण में आयुर्वेद दवाओं पर शोध फीडबैक के अभाव में अटका

कोविड-19 के टेस्ट, वैक्सीनेशन, कोविड पॉजिटिव स्टाफ और विद्यार्थियों की मुकम्मल सूचना ई-पंजाब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है. इसका मकसद रोजाना के आधार पर कोरोना महामारी पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर समय पर जरूरी कदम उठाना है.