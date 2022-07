पति प्रदीप गावंडे के साथ हनीमून मनाने गोवा पहुंची IAS टीना डाबी, लिखा- लहरों के साथ हो रहे एक

जयपुर. जैसलमेर की नवनियुक्त कलेक्टर और 2015 बैच की टॉपर IAS टीना डाबी अपने पति IAS प्रदीप गवांडे के साथ हनीमून मना रही हैं. टीना बीच के मजे लेने के लिए गोवा पहुंची हैं. यहां पहुंचकर टीना मस्ती में दिखीं. IAS टीना ने सोशल मीडिया पर हनीमून की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि Becoming one with the waves (लहरों के साथ हम एक हो रहे हैं).

यह IAS कपल ने गोवा में समुंद्र किनारे और लग्जरी होटल्स में जमकर मस्ती करते दिख रहे हैं. बता दें कि टीना डाबी ने हाल ही में प्रदीप गवांडे के साथ शादी की है. प्रदीप और टीना दोनों राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं. प्रदीप अपनी पत्नी टीना से करीब 13 साल बड़े हैं. टीना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. टीना के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

टीना ने अपने हनीमून की 10 तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं. करीब 2 लाख लोगों ने टीना की तस्वीरें लाइक कर उन्हें हमेशा खुश रहने की दुआएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा- दुनिया का बेस्ट कपल. दूसरे यूजर ने लिखा- लवली कपल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे टुगेदर. वहीं कई लोगों ने टीना को जैसलमेर का नया कलेक्टर बनाए जाने की बधाई दी है.

ट्रांसफर के बाद रहना पड़ेगा अलग!

बता दें कि राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य के पुलिस एवं प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए 26 आईएएस और 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस सूची में टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गावंडे का नाम शामिल है. टीना को जैसलमेर का नया कलेक्टर बनाया गया है. टीना जैसलमेर की 65वीं कलेक्टर होंगी.

इससे पहले टीना डाबी राजस्थान सरकार में संयुक्त सचिव वित्त (कर) के पद पर तैनात थीं. वहीं प्रदीप को प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज निगम के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रदीप इससे पहले राजस्थान पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे. अभी तक दोनों जयपुर में ही रहते थे. अब तबादलों के बाद दोनों को अलग-अलग शहरों में रहना पड़ सकता है.

