VIDEO- अजमेर शरीफ दरगाह पर खादिमों और बरेलवियों के बीच हिंसक झड़प, जमकर लगे नारे, देखें वीडियो

अजमेर: अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर सोमवार को दो समूहों के लोगों बीच हिंसक झड़प हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बरेलवी समुदाय के समर्थकों द्वारा उनके पक्ष में जोर जोर से नारे लगाने के कारण ये झड़प शुरू हुई. मिली जानकारी के अनुसार दरगाह के खादिम (संरक्षक और सेवक) दूसरे संप्रदाय के नारों से नाराज थे, जिसके कारण दोनों समूहों के बीच झड़प हो गई. दरगाह के खादिमों ने शुरुआत में उन्हें नारा लगाने से रोकने की कोशिश की. इस समुदाय के लोग सूफी संत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स (पुण्यतिथि) में शामिल होने अजमेर आये हुए थे. इस घटना के वीडियो क्लिप में लोगों के दो बड़े समूह मारपीट करते दिख रहे हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरगाह प्रशासन ने मामले को सुलझाने की कोशिश की. वही मौके पर पहुंची लोकल थाने की पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की लेकिन लोग एक दूसरे को पीटने के लिए इस कदर आमादा थे कि हालात काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए. पुलिस ने बताया कि बरेलवी संप्रदाय के पक्ष में नारे लगाने वाले तीर्थयात्री अफरातफरी के बीच भागने में सफल रहे. वहीं पुलिस ने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है.

Ugly scenes from Ajmer Sharif Dargah as the disciples of Dargah Aala Hazrat and Dargah Ajmer Sharif indulged in a brawl after a heated argument. Local police had to control the situation. #ajmersharifdargah #aalahazrat #Muslims #barelvi pic.twitter.com/njq9z7TVog

