Ajmer News: मौत के ढाई माह बाद मां का आरोप- बेटी को ससुराल में जहर देकर मारा, पुलिस ने खोदी कब्र

अजमेर में मारिया (29) की 3 नवंबर को मौत हो गई थी, अब मौत के ढाई माह बाद आगरा में रहने वाली मां ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है और उन पर केस दर्ज कराया है. उनके आरोपों के बाद पुलिस ने बेटी का शव कब्र खोदकर निकाला (Police dug up grave for postmortem and took out body) और उसका पोस्टमार्टम (Postmortem) कराया है. बाद में फिर से शव को दफना दिया या है. आगरा में रहने वाली मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की ससुराल वालों ने जहर देकर हत्या की थी.मामला अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाली महिला की मौत का है. ढाई महीने बाद पुलिस ने उसकी लाश को गुरुवार को कब्र खोदकर निकाला. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने शव को वापस दफन कर दिया है। मृतका की मां ने अब बेटी के ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मां ने क्रिश्चयनगंज थाने में केस (FIR) दर्ज कराई है, जिसमें ससुराल वालों पर जहर देकर बेटी को मारने की बात कही है.पुलिस के मुताबिक, वैशाली नगर स्थित छतरी योजना में रहने वाले आशीष पॉल की पत्नी मारिया की 3 नवंबर को मौत हो गई थी. शव को रॉबसन मेमोरियल सीमेटरी में दफनाया गया. उस वक्त मारिया की बीमारी से मौत होने की बात कही गई थी. मायके पक्ष ने भी कोई आपत्ति नहीं की थी. इसलिए किसी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी. लेकिन, अब ढाई महीने बाद आगरा में रहने वाली मारिया की मां सुशीला मसीह ने बेटी की हत्या होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया.मां सुशीला ने बताया कि उनकी बेटी मारिया की शादी पांच साल पहले आशीष पॉल सिंह के साथ हुई थी. उसके एक ढाई साल का बेटा अभिषेक और चार साल की बेटी महिमा है. अभिषेक पिता के पास रहता है, जबकि महिमा शुरू से ही उनके पास आगरा में रहती है. आशीष शुरू में कुछ काम करता था, लेकिन बाद में उनसे नौकरी छोड़ दी और घर में ही रहने लगा था.​​​​​ढाई महीने बाद FIR दर्ज कराने पर सुशीला मसीह ने बताया कि जब उसकी बेटी की मौत हुई तो तब उसे यह कहकर बुलाया गया था कि मारिया बीमार है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. यहां आने पर मौत का पता चला ​तो वह बेहोश हो गईं। बाद में उनकी बेटी को दफना दिया गया. हॉस्पिटल में ही उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है, लेकिन, उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बाद में जब पहुंची तो परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही.