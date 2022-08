'उन्होंने 1 मारा, हमने 5 मारे' वाले विवादित बयान पर BJP नेता ज्ञानदेव आहूजा पर FIR, अब दी सफाई

अलवर. विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा (BJP leader Gyandev Ahuja) के खिलाफ धार्मिक भावनायें भड़काने का मामला दर्ज किया गया है. आहूजा ने हाल ही में अलवर में मॉब लिंचिंग में मारे गये चिरंजीलाल के घर पर विवादित बयान दिया था. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था. उसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. आहूजा के खिलाफ पुलिस ने अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाने में IPC 153(A) में अनर्गल टिप्पणी कर धार्मिक भावनायें भड़काने (Incite religious sentiments) का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने यह कार्रवाई ज्ञानदेव आहूजा के बयान वाला वीडियो के वायरल होने के बाद की है. वहीं आहूजा ने इस मामले में सफाई देते हुये कहा कि मैं सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं हूं. उन्होंने कहा कि मैं ना ही मुसलमानों के खिलाफ हूं. बकौल आहूजा मैं तो हूं अपराध के खिलाफ हूं. ज्ञानदेव आहूजा ने यह कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है. वे इससे पहले भी विवादित बयानों पर कई बार घिर चुके हैं.

Muslims protected by Rajasthan CM Gehlot.I’ve told my workers that those found cow smuggling should be caught&if they try to escape they should be thrashed & handed over to police.Won’t take law into my hands: Gyan D Ahuja,BJP on his”We’ve killed 5 so far”comment in a viral video pic.twitter.com/XyoNncJ0ZI

— ANI (@ANI) August 21, 2022