टीचर्स के तबादलों पर फफक पड़ी छात्राएं, बोलीं- छोड़कर मत जाओ, देखें भावुक कर देने वाला Video

हाइलाइट्स तीनों शिक्षिकायें बीते चार साल से अलवर के इस स्कूल में कार्यरत थीं अलवर के बानसून के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से जुड़ा है मामला

अलवर. टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ गलत व्यवहार और मारपीट के मामलों को लेकर पिछले कुछ समय से देशभर में बदनाम हो रहे राजस्थान के अलवर जिले से गुरु-शिष्य के भावानात्मक जुड़ाव (Emotional connection of teacher-disciple) की खबर आई है. इस तस्वीर को देखकर आपकी भी आंखें भी नम हो जाएंगी. यहां एक सरकारी स्कूल की 3 महिला टीचर्स के तबादलों से छात्राएं इतनी दुखी हो गईं कि वे फूट-फूटकर रोने (Girls cried over transfers of teachers) लगीं. मामला अलवर जिले के बानसूर इलाके के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से जुड़ा है. गुरु और शिष्य के भावनात्मक रिश्तों से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है. टीचर्स अपने शिष्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और उन्हें ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाते हैं. स्कूलों में कुछ अध्यापक बच्चों के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि जब उनके तबादले होते हैं तो बच्चे उनसे से बिछोह की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. गुरु और शिष्य का ऐसा ही प्यार बानसूर में देखने को मिला. यहां के गिरुडी गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत तीन शिक्षिकाओं उर्मिला मीणा, मनीषा कुमारी और ललतेश सैन का हाल ही में तबादला हो गया था.

विदाई समारोह में मौजूद अन्य स्टाफ की भी भर आईं आखें

तीनों अध्यापिकाओं को सोमवार को जब स्कूल से कार्यमुक्त किया गया तो छात्राएं फूट फूटकर रोने लगीं. इस दौरान वहां मौजूद अन्य स्टाफ की भी आंखें भर आईं. हर किसी को भावुक कर देने वाले इन पलों का वहां मौजूद लोगों में से किसी अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया. इस वीडियो को देखकर लोग अपने प्रतिक्रियायें भी व्यक्त कर रहे हैं.

फफकती हुई छात्राएं बोलीं- हम पढ़ नहीं पाएंगे

इस वीडियो तीनों शिक्षिकायें में भी छात्राओं से लिपट कर रोती नजर आ रही हैं. छात्राएं इन शिक्षिकाओं को उन्हें छोड़कर ना जाने की गुहार लगा रही हैं. छात्राओं का कहना था कि आप हमें यहां से छोड़कर मत जाओ. आप जैसी टीचर हमें दोबारा नहीं मिलेंगी. आप अच्छा पढ़ाने के साथ हमें खूब प्यार करती हैं. अगर आप यहां से चली जाओगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे. इस दृश्य को देखकर टीचर्स के विदाई समारोह में आये ग्रामीण भी भावुक हो गये. शिक्षा विभाग के सीबीईओ ने बताया कि तीनों शिक्षिकाएं चार साल से यहां कार्यरत थीं.

