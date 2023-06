जयपुर. राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार रात उस समय खफा हो गए जब महिलाओं से संवाद कार्यक्रम के दौरान माइक खराब हो गया. गहलोत ने वहां खड़े जिला कलेक्‍टर की ओर माइक जमीन पर फेंककर अपनी नाराजगी जाहिर की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह घटना शुक्रवार की रात बाड़मेर सर्किट हाउस में हुई जहां राज्‍य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर फीडबैक (प्रतिपुष्टि) लेने के लिए महिलाओं के एक समूह के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया था. संवाद के दौरान गहलोत बोलने लगे तो माइक बंद हो गया. खफा गहलोत ने माइक जिला कलेक्टर की ओर जमीन पर फेंक दिया. माइक को जिला कलेक्‍टर ने उठाया.

इस कार्यक्रम में महिलाओं के पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े थे. इस पर भी गहलोत ने नाराजगी जताई और उनसे वहां से हटने को कहा. इसके बाद उन्‍होंने पुलिस अधीक्षक (एसपी) को आवाज़ लगाई. गहलोत ने कहा, ‘एसपी कहां गए? एसपी और कलेक्टर दोनों एक जैसे लगते हैं.’ गहलोत बाड़मेर के दो दिवसीय दौरे पर थे.

Ashok Gehlot gets angry and throws Mike(not working) at an official pic.twitter.com/fa3d5Ea4h1

— Hemir Desai (@hemirdesai) June 3, 2023