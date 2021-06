राजस्थान में Delta Plus Variant का पहला केस, बीकानेर की महिला मिली संक्रमित

मध्य प्रदेश में भी डेल्टा वैरिएंट के केस









मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, लेकिन कोरोना का डेल्टा प्लस वैरिएंट अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है. राजधानी भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक और मरीज मिला है. साकेत नगर में रहने वाली 65 साल की महिला में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट की पुष्टि हुई है. जिस महिला में कोरोना का डेल्टा प्लस वैरिएंट मिला है उसका सैंपल 8 जून को लिया गया था. बता दें कि इससे पहले भोपाल के ही बरखेड़ा पठानी में भी एक महिला में कोरोना का डेल्टा प्लस वैरिएंट मिल चुका है. हालांकि पहले संक्रमित हुई महिला कोरोना से ठीक हो चुकी है. एमपी में अब तक डेल्टा प्लस वैरिएंट के 6 केस मिल चुके है.





देश में कोरोना संक्रमण (COVID-19) की दूसरी लहर कमजोरी होती दिख रही है. बावजूद इसके कोविड के एक नए वैरिएंट (Corona Delta Plus Variant) ने फिर चिंचा बढ़ा दी है. अलग-अलग हिस्सों में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरियंट के केस सामने आ रहे है. अब राजस्थान (Rajasthan) में भी कोरोना की इस नए वैरिएंट की एंट्री हो चुकी है. राजस्थान का पहला डेल्टा प्लस वैरियंट बीकानेर (Corona Delta Plus Variant Case in Bikaner) से सामने आया है. बंगला नगर की रहने वाली एक महिला इससे संक्रमित मिली हैं. महिला के पोस्ट वैक्सीन रिपोर्ट में डेल्टा वैरियंट की पुष्टि हुई है. पीबीएम प्रशासन अब महिला की हिस्ट्री ट्रेस करवा रहा है.राजस्थान में डेल्टा प्लस का पहला केस सामने आने के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है. दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने हाहाकार मचाया था. माना जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा वैरिएंट और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. डॉक्टरों का मानना है कि डेल्टा वैरिएंट से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाना बेहद जरूरी है. ऐसी आशंका है कि डेल्टा प्लस स्ट्रेन 50 से 75 फीसदी तक फैल सकता है. डेल्टा प्लस से संक्रमित होने पर पेट दर्द, सिर दर्द, छाती में दर्द, लकवा समेत कई तरह के लक्षण हो सकते हैं.परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरियंट का पहला मरीज मिलने के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है. कैबिनेट की बैठक में इस पर मंथन हुआ है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी. गाइडलाइन में इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि डेल्टा प्लस वैरियंट राजस्थान में नहीं फैले.