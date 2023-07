LIVE: बीकानेर की जनसभा में पहुंचे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला

जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर के नौरंगदेसर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी के बीकानेर आगमन को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने समीक्षा बैठक ली और आयोजन स्थल पहुंच गए हैं. बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ढ़ाई हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं. मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

– राजस्थान में औघोगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इनफ्रास्ट्रक्चर को हाइटेक बना रहे हैं. तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा. इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे-बेटियों को होगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीकानेर

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी

– केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीकानेर में अपने सार्वजनिक संबोधन से पहले पीएम मोदी का अभिनंदन किया. पीएम बीकानेर में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे.

