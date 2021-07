Delhi-Mumbai Expressway से सफर करने से किन-किन शहरों में आवागमन में कम लगेगा समय, जानें

दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेस वे (Delhi Mumbai Expressway) बनने के बाद इससे सफर करने पर एक्‍सप्रेसवे के आसपास के तमाम शहरों के बीच आवागमन में समय कम लगेगा. इस एक्‍सप्रेस वे में दिल्‍ली मुंबई (Delhi Mumbai) के अलावा 9 प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टीविटी बेहतर हो जाएगी. एक घंटे से लेकर12 घंटे तक समय की बचेगा. इसके अलावा रोजाना करीब नौ लाख लीटर पेट्रोल की बचत भी होगी.दिल्‍ली मुंबई एक्‍सप्रेसवे (Delhi Mumbai Expressway) हरियाणा, गुरुग्राम के राजीव चौक से शुरू होकर मेवात, जयपुर कोटा, भोपाल,अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाएगा. 1350 किमी लंबे एक्‍सप्रेस वे शुरू होने के बाद रोजाना 8.76 लीटर और सालाना करीब 320 मिलियन लीटर पेट्रोल की बचत होगी. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) के अनुसार इस एक्‍सप्रेसवे से माल ढुलाई करने पर खर्च कम आएगा. इस तरह एक्‍सप्रेस वे और आसपास पड़ने वाले शहरों में लाजिस्टिक खर्च 8 से 9 फीसदी की बचत होगी.नेशलन हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (National Highway Authority of India) के अनुसार एक्‍सप्रेसवे को इस तरह डिजाइन किया जा है कि जरूरत पड़ने पर आसानी से इसे 8 लेन से 12 लेन का किया जा सके. इससे दिल्‍ली मुंबई के बीच की दूरी 220 किमी कम हो जाएगी. इसके अलावा 1350 किमी का यह एक्‍सप्रेस वे 20 किमी रिजर्व फारेस्‍ट से जाएगा. यानी पेड़ों को कम से कम काटना पड़ेगा.350 किमी का काम पूरा हो गया है. 825 किमी एक्‍सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है.सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) के अनुसार दिल्‍ली से मुंबई जाने में चौबीस घंटे के बजाए 12 घंटे ही लगेंगे. इस तरह एक्‍सप्रेस वे से लोग अपने निजी वाहनों से आसानी से जा सकेंगे. इससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि लोगों की ट्रेनों और फ्लाइट पर से निर्भरता भी कम होगी. राजधानी और शताब्दी को छोड़ दें तो ट्रेनों के जरिये दिल्ली-मुंबई का सफर 20 घंटे से अधिक का है. ऐसे में ट्रेन की बजाय लोग सड़क मार्ग का विकल्प चुन सकेंगे. मौजूदा समय दिल्ली-मुंबई की सड़क से 1450 किलोमीटर की दूरी है. नए एक्सप्रेस-वे से यह दूरी घटकर 1350 रह जाएगी. जनवरी 2023 तक यह एक्‍सप्रेस को तैयार करने का लक्ष्‍य है. हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) यह घोषणा की है कि मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) तक बढ़ाया जाएगा.दिल्‍ली से जयपुर 285 1.6दिल्‍ली से किशनगढ़ 390 1.8दिल्‍ली से अजमेर 420 2.0दिल्‍ली से कोटा 455 3.5दिल्‍ली से चितौड़गढ़ 580 3.7दिल्‍ली से उदयपुर 693 3.3दिल्‍ली से भोपाल 700 6.0दिल्‍ली से उज्‍जैन 700 6.4दिल्‍ली से इंदौर 780 6.7दिल्‍ली से अहमदाबाद 900 8.9दिल्‍ली से मुंबई 1300 12.0