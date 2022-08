श्रद्धालुओं से भरे ट्रक में मोबाइल फटा, आग लगने से बच्चों सहित 6 लोग झुलसे, 3 की हालात गंभीर

हाइलाइट्स चूरू जिले के तारानगर इलाके में हुआ हादसा झुलसे लोग दिल्ली के दक्षिणपुरी के रहने वाले हैं

चूरू. राजस्थान के चूरू जिले के साहवा थाने इलाके में शनिवार को दिल को दहला देने वाली हुई घटना में सड़क पर दौड़ते हुये एक मिनी ट्रक में आग (Fire broke out in truck) लग गई. यह मिनी ट्रक श्रद्धालुओं से भरा हुआ था. इसी दौरान एक श्रद्धालु का मोबाइल फट (Explosion in mobile) गया. इससे ट्रक में आग लग गई. आग से बच्चों समेत आधा दर्जन श्रद्धालु झुलस गये. उनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. वहीं डॉक्टर्स गंभीर रूप से झुलसे श्रद्धालुओं पर नजर रखे हुये है. हादसे के शिकार हुये सभी लोग दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके के निवासी बताये जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार शनिवार रात को यह हादसा उस वक्त हुआ जब दिल्ली निवासी 35 श्रद्धालु एक मिनी ट्रक में सवार होकर चूरू जिले के ददरेवा में स्थित गोगाजी की जन्मस्थली पहुंचे थे. वे यहां धोक लगाने आये थे. उसके बाद वे शनिवार रात को मिनी ट्रक से वापस दिल्ली के लिये गोगामेड़ी से रवाना हुए थे. मिनी ट्रक में पीछे फोम के गद्दे आदि लगाकर श्रद्धालु उन पर बैठे थे.

जलता हुआ मोबाइल फोम के गद्दों पर गिरा और आग लग गई

इस दौरान मिनी ट्रक में सवार 14 वर्षीय बालक अनिकेत मोबाइल पर गेम खेल रहा था. तारानगर इलाके के साहवा कस्बे के पास अचानक धमाके के साथ मोबाइल फट गया और उसमें आग लग गई. जलता हुआ मोबाइल अनिकेत के हाथ से छूटकर मिनी ट्रक में बिछाये हुये गद्दों पर गिर गया. इससे गद्दों ने आग पकड़ ली. आग लगने से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई. आग की चपेट में आने अनिकेत समेत भूमिका (12) और रामवती (40) गंभीर रूप से झुलस गये. उन्हें बचाने के चक्कर में सूरज सहित तीन अन्य लोग भी आग की चपेट में आ गये.

घायलों का चूरू जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है

समय रहते किसी तरह लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. उसके बाद आग से झुलसे सभी 6 घायलों को पहले चूरू के साहवा सीएचसी ले जाया गया. वहां से उन्हें प्राथमिक उपचार देकर चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चूरू जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है.

Tags: Churu news, Crime News, Mobile blast, Rajasthan news