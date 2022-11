ये है गरीबों की दुकान, जहां 50 रुपए में पैंट और 200 रुपए में मिलेगा गर्म कोट, स्वेटर

नरेश पारीक/चूरू. सर्दी की शुरुआत के साथ ही गर्म कपड़ों का व्यवसाय जोर-शोर से चलने लगा, जहां एक और बाजार में एक से बढ़कर एक महंगे गर्म कपड़े बिक्री के लिए आए हैं. चूरू में एक ऐसी भी दुकान है जहां आपको काफी कम दाम पर गर्म कपड़े मिलेंगे और उसी के चलते यहां गर्म कपड़े खरीदने वालों का हुजूम उमड़ता है. और सुबह से शाम यहां खरीददारों की भीड़ लगी रहती है. जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के पास संचालित SBM ट्रेडिंग कंपनी के संचालक सलीम खान ने बताया कि ये सारा माल इंपॉर्टेंट माल होता है. उन्होंने बताया कि ये लॉट का माल होता है ना कि यूज लिया हुआ होता है.

गरीब भी ले जा सकता है गर्म कपड़े

SBM ट्रेडिंग कंपनी के संचालक सलीम खान ने बताया की उनके पास 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक कि रेट के गर्म कपड़े है ऐसे में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हाड़ कंपाने वाली सर्दी में यहां से अच्छे गर्म कपड़े और वो भी काफी कम दाम में खरीद सकता है.जबकि बाजार में काफी हेवी रेंज में गर्म कपड़े मिलेंगे.

लॉट का माल होता है

गर्म कपड़ों की इस दुकान के संचालक सलीम खान ने बताया कि ये माल कोरिया से आता है. जहां मॉल वगैरह बंद होते हैं. इसलिए कम दाम में ये गर्म कपड़े मिलते हैं. उन्होंने बताया कि लॉट के माल का मुख्य हब कोरिया है और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन देशों में इस लॉट के माल की अधिक डिमांड है.

50 रुपए में मिलेंगे आपको ये

बच्चों की पैंट,

लेडीज पायजामा,

मफलर,

स्टॉल,

टीशर्ट,

: 100 रुपए में ये

जेंट्स पायजामा,

लेडीज स्वेटर,

0साइज कोट,

: 200 रुपए में ये

जेंट्स कोट,

लेडीज कोट,

बच्चों के कोट,

लेडीज लांग कोट,

ब्लेजर,

हुड्डी,

लेडीज ब्लेजर,

बुरहान कोट,

पता

नगर परिषद के पास

सलीम खान मो. 8619228711

See my real-time location on Maps: https://maps.app.goo.gl/ka3dizz5Mh8d9S8KA

Tags: Churu news, Rajasthan news