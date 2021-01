राजस्थान: शादी समारोह में DJ पर पिस्तौल लहराते डांस करते युवकों का वीडियो वायरल, दो के खिलाफ FIR

चूरू में शादी समारोह में पिस्तौल लेकर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बर्थ-डे केक तलवार से काटने और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तमंचे से केक काटने के वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा ही एक मामला राजस्थान से है. जहां पर शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को और हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है... News18Hindi

चूरू. राजस्थान के चुरू जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर तमंचे पर डिस्को का वीडियो खूब वायरल (Video of firing and dancing with gun Goes Viral) हो रहा है. इस वीडियो में दिनदहाड़े युवक डीजे की धुन पर पिस्टल लेकर न केवल थिरक रहे हैं, बल्कि हवाई फायरिंग डर का माहौल बनाने की कोशिश भी करते रहे. इस दौरान किसी ने इनकी इस करतूत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है.



वायरल वीडियो चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव धानोठी का बताया जा रहा है. आरोप है कि शादी समारोह में संदीप तथा संजय नाम के युवकों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए फायरिंग करने और पार्षद पति की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उसे जान से मारने की धमकी दी. साथ ही पिस्तौल लहराकर नाचते हुए भय का माहौल बनाने की कोशिश की. आरोपी संदीप तथा संजय के खिलाफ सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज हो गया है.



एफआईआर सादुलपुर के जयवीर ढाका नाम के व्यक्ति ने सिद्धमुख थाने में मामला भी दर्ज करवाया है. जयवीर ढाका पार्षद पति हैं, उन्होंने पुलिस थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें उन्होंने बताया है कि राजगढ़ के वार्ड संख्या 2 का रहने वाला है, जो 15 जनवरी को अपनी गाड़ी से धानोठी गांव में एक शादी अटेंड करने गया था. शादी से जब वह वापस आ रहा था तो संदीप तथा संजय नाम के व्यक्तियों ने उसका रास्ता रोक लिया. संदीप के हाथ में अवैध हथियार था और वह उसकी तरफ भाग कर आया और कनपटी पर बंदूक लगाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पार्षद पति के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.