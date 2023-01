दौसा के इस छात्र ने खोजा बड़े वाहनों को पुल पर निकालने का तरीका, जानें कैसे आया आइडिया

रिपोर्ट: पुष्पेंद्र मीणा

दौसा. जिनके हौसले बुलंद हैं उन्हें कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता. ऐसा ही उदाहरण एक छात्र ने दिया है. छात्र ने पास ही बन रही 6 लाइन की सड़क निर्माण कार्य को देखकर कर दिखाया. छात्र के मन में विचार आया क्यों ना ऐसा पुल बनाया जाए, जिससे बड़े वाहन गुजरे तो उस पुल को उठाया जा सकता है और फिर से वापस ठीक किया जा सकता है. ऐसा ही प्रोजेक्ट छात्र के द्वारा बनाया गया है.

सड़क निर्माण को देखकर आया विचार

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भेडोली के छात्र दीपक शर्मा ने बताया कि हमारे गांव के पास से 6 लाइन की सड़क बन रही है और सड़क पर जगह-जगह पुल भी बनाए जा रहे हैं. लेकिन पुल के नीचे से बड़े वाहन नहीं निकल पाते है. इसे लेकर मेरे मन में एक ऐसा पुल बनाने का विचार आया कि क्यों ना बड़े वाहन आए तब उनको उठा लिया जाए और वाहन निकल जाने के बाद उसे ठीक कर दिया जाए.

नदी पर भी बना सकते है ऐसा पुल

छात्र दीपक शर्मा ने बताया कि अगर किसी नदी से कोई बड़ी जहाज या नाव को निकालनी हो तो उस जगह पर भी ऐसा पुल बनाया जा सकता है. यहां कई जगह पर नदियों के ऊपर से पुल गुजरते हैं लेकिन पुल होने के कारण उनके नीचे से बड़े जहाज या नाव नहीं निकल पाते है. जिन्हें निकालने के लिए भी नदी पर भी इस पुल का निर्माण कर सकते है.

परिजनों ने बताया अच्छा प्रोजेक्ट

छात्र दीपक ने कहा कि जब मैं इस प्रोजेक्ट की बनाने की शुरुआत कर रहा था तब एक बार तो परिजनों ने लड़ना शुरू कर दिया. लेकिन जब सड़क के बारे में जानकारी लेकर इस प्रोजेक्ट को बनाया तो परिजनों ने फिर कहा यह अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरी हौसला-अफजाई की.

