डूंगरपुर में तूफान-बारिश का सितम, 1 की मौत कई घायल, अजमेर में रोपवे में फंसे रहे पर्यटक, 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट

डूंगरपुर/अजमेर/जयपुर. राजस्‍थान के मौसम में आई तल्‍खी थमने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है. रविार को प्रदेश के विभिन्‍न जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई. डूंगरपुर जिला सबसे ज्‍यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक रहा. तेज के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है. कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए. इसके चलते यातायात प्रभावित हुआ. बारिश और तूफान के कारण हुए हादसे में 1 शख्‍स की जान भी चली गई. वहीं, खराब मौसम का असर अजमेर में भी दिखा. तेज हवा के चलते सावित्री माता मंदिर जाने वाले रोपवे को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. इसके चलते कई यात्री फंसे रहे. इन सबके बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया है.

डूंगरपुर जिले में आधे घंटे से अधिक समय तक आए तूफान और बारिश ने खूब कहर बरपाया. तूफान और बारिश के चलते डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 1 मजदूर की मौत हो गई. तूफान जनित हादसों में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. शहर के साथ ही गांवों में भी आंधी-तूफान और बारिश का असर पड़ा है. कई पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए. पेड़ गिरने से डूंगरपुर-बिछीवाड़ा मार्ग बाधित हो गया, जिससे लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ा.

अचानक बदला मौसम का मिजाज

डूंगरपुर जिले में रविवार को दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. तेज तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया. इसके बाद ओलावृष्टि भी हुई. तूफान व बारिश ने जिलेभर में खूब कहर बरपाया. डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार में एक मकान का काम चल रहा था. तेज हवा के चलते निर्माणाधीन मकान की एक दीवार नीचे काम कर रहे मजदूर पर गिर गई. हादस में मजदूर की मौत हो गई. मजदूर के शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

पेड़ गिरे, बिजली के खंभे उखड़े

बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगह भारी नुकसान हुआ है. शहर के महारावल स्कूल के पास एक पेड़ की डाली गिरी. वही कलेक्ट्री के सामने आजाद नगर रोड पर सरकारी आवास के पास एक पेड़ का बड़ा हिस्सा बिजली के तारों पर गिर गया. इससे बिजली के तार टूटकर गिर गए. नवाडेरा में एक गैराज की दीवार धराशायी हो गई. शहर में कई घरों के ऊपर से टिन शेड उड़ गए. डूंगरपुर से बिछीवाड़ा रोड पर बालाडिट पेट्रोल पंप के पास एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसके चलते यातायात बाधित हो गया. डूंगरपुर से अहमदाबाद और बिछीवाड़ा की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया. इसके अलावा कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए.

#WATCH | Rajasthan | Thunderstorms with gusty wind & rainfall are expected in the next 24 hours in most areas of Rajasthan. Another Western Disturbance will become active on 30th May, which will cause rain & storm in eastern Rajasthan for the next 3 days. An orange alert has been… pic.twitter.com/X0sroEXGHd

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 28, 2023