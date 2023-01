राजस्थान के सीकर में फतेहपुर-सालासर रोड पर भयानक हादसा; ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत

जयपुर: राजस्थान के सीकर में फतेहपुर-सालासर रोड पर भयानक सड़क हादसे (Fatehpur Salasar Road Accident) की खबर है. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. यह भीषण सड़क दुर्घटना तब हुई जब एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतक हरियाणा के रहने वाले हैं. फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस इनके पहचान करने में जुटी है. घटना के बाद बचाव कार्य लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार फतेहपुर, सीकर के डिप्टी एसपी राजेश कुमार विद्यार्थी ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यहां फतेहपुर-सालासर रोड पर एक ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई. मृतक हरियाणा के रहने वाले हैं. पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है.

Rajasthan | 5 people died in a collision between a truck and a car on the Fatehpur-Salasar road. The deceased are residents of Haryana, identification is being done: Rajesh Kumar Vidyarthi, Deputy SP, Fatehpur, Sikar (22.01) pic.twitter.com/F4UHVmvaty

