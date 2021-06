Rajasthan News: गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक, कोरोना की नई गाइडलाइन को मिल सकती है मंजूरी

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिये हुई सर्वदलीय बैठक में धार्मिक स्थल जल्द खोलने की अनुमति देने के संकेत भी दिए थे.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और मंत्रिपरिषद (Cabinet and council of ministers) की 2 अहम बैठक होंगी. कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है. गहलोत कैबिनेट गृह विभाग की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन (New corona guideline) को मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट की बैठक में अनलॉक को लेकर मंथन होगा. जयपुर से बाहर रहने वाले सभी मंत्री वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे.



ये बैठकें दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर होगी. पहले 3 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी. उसके तुरंत बाद 3.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. बैठक में कोरोना टीकाकरण की स्थिति के अलावा 'प्रशासन शहरों के संग शिविर' के संचालन को लेकर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है. लेकिन यह माना जा रहा है कि इनमें कोरोना प्रबंधन से जुड़े मुद्दे छाए रहेंगे.



सर्वदलीय बैठक में चर्चा कर चुके है सीएम गहलोत

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिये हुई सर्वदलीय बैठक में धार्मिक स्थल जल्द खोलने की अनुमति देने के संकेत दिए थे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों और सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ काफी गहन मंथन किया था. सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया था.



जल्द खोले जा सकते हैं धार्मिक स्थल

अब यह तय माना जा रहा है कि धर्म गुरुओं के संकेत मिलने के बाद राज्य सरकार धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर सकती है. हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस काफी कम रह गए हैं. हर दिन रिकवरी भी अच्छी है. वहीं अब राज्य में कोरोनो वैक्सीनेशन की स्पीड भी काफी बढ़ गई है. इससे सरकार भी अब कुछ राहत महसूस कर रही है.