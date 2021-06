राजस्थान: भरतपुर के पूर्व राजघराने में घमासान, अब 'विश्वासघात...' पर बखेड़ा, पढ़ें ताजा अपडेट

जयपुर. राजस्थान के भरतपुर के पूर्व राजघराने (Former Royal Family of Bharatpur) में चल रहा घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. पारिवारिक विवादों के साथ ही सियासी निष्ठाओं को लेकर पिता पुत्र आमने-सामने हैं. सियासी संकट में पायलट के साथ रहे पूर्व मंत्री एवं विधायक विश्वेंद्र सिंह के गहलोत खेमे की ओर झुकाव की खबरों के बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह (Vishvendra Singh Vs Anirudh Singh) ने एक बार फिर से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.



दरअसल विश्वेंद्र सिंह का बुधवार को एक कथित ऑफ कैमरा बयान सामने आया था. इसमें उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत के साथ हूं. उन्हें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया है. मैं सचिन पायलट के साथ भी हूं. मैं गहलोत पायलट के बीच सेतु का काम कर रहा हूं ताकि कांग्रेस बच सके. मैंने आज ही सचिन पायलट से बात की है और कल भी मैं उनसे मिलने जाऊंगा.



बेटे ने ट्वीट कर कहा- 'विश्वासघात....आज एक नया शब्द सीखा है !



विश्वेंद्र सिंह के इस बयान के बाद उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार देर रात एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा 'विश्वासघात....आज एक नया शब्द सीखा है ! ' वहीं अनिरुद्ध सिंह ने देर रात एक ट्वीट का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि 'कुछ लोगों की आदत होती है दल बदलने की... कुछ हमारे जैसे भी हैं जो मर जाएंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे ! ये इंसान के वैल्यू सिस्टम का रिफ्लेक्शन है जो मुझे मेरी मां से मिला है. हालांकि बाद में अनिरुद्ध सिंह ने इस ट्वीट को हटा दिया.

अनिरुद्ध सिंह का ट्वीट.

विश्वेन्द्र सिंह ने बार-बार बदला पाला !



भरतपुर के पूर्व राजघराने में चल रहा यह पूरा विवाद विश्वेंद्र सिंह के पाला बदलने की खबरों के बाद सामने आया है. सियासी संकट के दौरान पूरी निष्ठा से पायलट खेमे के साथ रहे विश्वेंद्र सिंह का झुकाव अब गहलोत खेमे की ओर बताया जा रहा है. पिछले दिनों विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी. वहीं बुधवार को सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ ने भी विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की थी.



सिंह के गहलोत के करीब जाने से नाखुश हैं अनिरुद्ध



उधर विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह की निष्ठा अब भी सचिन पायलट के साथ हैं और वो विश्वेंद्र सिंह के गहलोत के करीब जाने से नाखुश हैं. अनिरुद्ध सिंह ने अपने पिता के बार-बार पाला बदलने को लेकर भी टि्वटर पर तंज कसा है. एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए अपने ट्वीट में अनिरुद्ध सिंह ने कहा- "राजेश पायलट साहब से भैरोंसिंह जी, भैरोंसिंह जी से वसुंधरा जी, वसुंधरा जी से गहलोत साहब, गहलोत साहब से पायलट साहब, पायलट साहब से गहलोत साहब." इस तरह अनिरुद्ध सिंह ने अपने ही पिता पर सोशल मीडिया के जरिए खूब तंज कसे.



अनिरुद्ध सिंह का ट्वीट.

पिछले दिनों चौराहे पर आया था झगड़ा



उल्लेखनीय है कि भरतपुर के पूर्व राजघराने में संपत्ति को लेकर आपसी विवादों के साथ ही सियासी निष्ठाओं को लेकर विवाद चल रहा हैं. परिवार की यह कलह पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए चौराहे पर आ गई थी. विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट कर अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने यहां तक कहा था कि पिता ने खूब सारा कर्जा ले लिया है. ज्यादा शराब पीने लगे हैं और मेरी मां के प्रति हिंसक है. बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने सचिन पायलट के कहने पर अपना ट्वीट हटाया था. अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि पायलट साहब कहेंगे तो अपनी गर्दन भी कटवा लूंगा. अब विश्वेंद्र सिंह के एक बार फिर से सीएम गहलोत के पक्ष में आए कथित बयान के बाद अनिरुद्ध सिंह सोशल मीडिया पर मुखर हैं और अपने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं.