जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर 21 जुलाई की अल सुबह भूकंप से कांप गई. यहां भूकंप के एक के बाद एक 5 झटके लगे. पहला झटका सुबह 4:09 बजे लगा. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 थी. दूसरा झटका 4:22 बजे लगा. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 थी. तीसरा झटका 4:25 बजे लगा. रिक्टर पैमान पर इसकी तीव्रता 3.4 थी. चौथा झटका सुबह 5:59 पर लगा. जबकि, 5वां झटका 6:50 बजे लगा. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप के झटके लगते ही इसकी सूचना दी. इस भूकंप का केंद्र जयपुर ही था. इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी.

गौरतलब है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की धरती एक घंटे में ही तीन बार हिल गई. भूकंप इतना तेज था कि सो रहे लोगों की आखं भी एक ही झटके में खुल गई. वे डरे-सहमे घरों से बाहर निकल आए. लोगों ने तुरंत मोबाइल निकाला और अपने-अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की खबर ली. भूकंप के इन झटकों को लेकर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘जयपुर सहित प्रदेश में अन्य जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. I hope you all are safe!’

Rajasthan | An earthquake of Magnitude 4.4 strikes Jaipur (CCTV Visuals)

(Video source – locals) pic.twitter.com/MOudTvT8yF — ANI (@ANI) July 20, 2023

मणिपुर में भी लगे भूकंप के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि मणिपुर में भी सुबह-सुबह भूकंप के झटके लगे. यहां के उखरूल में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई. मणिपुर में भी इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है. इस तरह से महज कुछ मिनट के अंतराल पर राजस्थान से लेकर मणिपुर तक धरती डोलती दिखी. सोशल मीडिया पर लोगों ने भूकंप के झटकों के कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें भूकंप का डरावना मंजर देखा जा सकता है.

Tags: Earthquake