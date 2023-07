CM गहलोत ने किया मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त, महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार पर खड़े किए थे सवाल

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया है. राजेंद्र गुढ़ा ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार 21 जुलाई को विधानसभा में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे. मणिपुर की घटना के बाद देश भर में बने आक्रोश के माहौल के बीच जब मंत्री ने राजस्थान सरकार पर ही सवाल किया तो इससे नाराज सीएम अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर कार्रवाई करते हुए उनकी बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को अनुशंसा की, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया. इस मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. वह दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस को संबोधित करेंगे.

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामलों की तुलना राजस्थान में महिलाओं पर होने वाली घटना से की थी. उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि राजस्थान में भी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है. सरकार को मणिपुर के बजाय राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए. दूसरे राज्य के बजाय खुद के गिरेबां में झांकना चाहिए. गुढ़ा के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र भेजकर राजेन्द्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा की. राज्यपाल ने गहलोत की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया गया और गुढ़ा मंत्री मंडल से बर्खास्त कर दिए गए.

मोहब्बत की दुकान में ईमानदार ग्राहकों के लिए जगह नहीं: बीजेपी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किए जाने पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया है. बीजेपी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडिल से ट्वीट करते हुए लिखा, ‘राजस्थान सरकार के एक मंत्री को सच बोलने के लिए हटा दिया गया. मोहब्बत की दुकान में ईमानदार ग्राहकों के लिए कोई जगह नहीं है. केवल भ्रष्ट और झूठे लोगों का इस दुकान में स्वागत है.’

Women empowerment, Congress style, with a dash of Indira Gandhi inspired democratic temperament!

A Minister in Rajasthan Govt is removed for speaking the truth. Mohabbat Ki Dukan offers no space for honest customers it seems. Only the corrupt and liars are welcome in this Dukan!

