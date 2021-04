Covid-19 Vaccination Phase- III: आज से 45 साल पार के लोगों के लगेगा टीका, पढ़ें क्या रहेंगी व्यवस्थायें

देशभर में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण (Covid-19 Vaccination Phase- III) शुरू होने जा रहा है. इस चरण के तहत 45 साल से अधिक आयु के करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जायेगा. वैक्सीनेशन के इस बड़े और अहम चरण के लिए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) ने तैयारियां पूरी कर ली है. खास बात यह है कि वैक्सीनेशन के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन (Pre and on the spot registration) दोनों तरह की व्यवस्था रखी गयी है.16 जनवरी से देशभर में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान अब तीसरे चरण में कदम रखने जा रहा है. आज यानी 1 अप्रेल से 45 साल से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन किया जायेगा. वैक्सीनेशन अभियान में अब तक हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का वैक्सीनेशन किया गया था. इसमें 55 लाख 82 हजार 172 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है. वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड या फिर अन्य पहचान-पत्र ले जाना आवश्यक होगा.वैक्सीनेशन के लिए 45 साल से अधिक आयु के लोगों से वोटर आईडी या आधार कार्ड मांगा गया है. अब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने के लिए जागरुक भी करेगी. राजधानी जयपुर में 45 साल से अधिक आयु के करीब 20 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए तीन सौ से अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं. सीएमएचओ डॉ.नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जयपुर में हर रोज 75 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है.प्रदेश में हाल के दिनों में फिर से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं. खास तौर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर जैसे जिलों में कोरोना अनकंट्रोल होता नजर आ रहा है. राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए लगातार सावचेत कर रही है. फिलहाल कोरोना गाइडलाइन की पालना और वैक्सीनेशन के जरिए ही इससे बचाव किया जा सकता है.