जयपुर. राजस्थान की राजनीति में गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा की लाल डायरी ने हंगामा मचा रखा है. इस लाल डायरी को लेकर आज विधानसभा में जमकर बवाल मचा. उसके बाद अब इस लाल डायरी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के बहुत सारे रहस्य छिपे हैं. दाल में कुछ काला है. गरीब का जो पैसा इधर उधर किया गया है उसके हिसाब किताब उस डायरी में है.

शेखावत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार के पास कमीशन का पैसा जो आता है उसके रहस्य भी उस डायरी में है. शेखावत ने सवाल उठाया कि राजेन्द्र गुढ़ा की सरकार और पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा था? राजेन्द्र गुढ़ा ने अजमेर ब्लैकमेक कांड का भी जिक्र किया है. राजस्थान की जनता को उत्सुकता है कि आखिर मामला क्या है? शेखावत ने तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक की डायरी शायद पीले रंग की होगी. पता नहीं कितने रंगों की डायरियों में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले दफन हैं.

#WATCH | I want to ask (Rajasthan CM) Ashok Gehlot, what is this ‘red diary’? Why is there restlessness in the government over it?, asks Union minister and BJP leader Gajendra Singh Shekhawat after sacked Rajasthan minister & Cong leader Rajendra Gudha mentions a ‘red diary’. pic.twitter.com/RaF7CXkqj9

