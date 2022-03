IAS टीना डाबी ने रोमांटिक अंदाज में किया प्यार का इजहार, मंगेतर के साथ शेयर किया फोटो, पढ़ें पोस्ट

जयपुर. IAS टीना डाबी (Tina Dabi) एक बार फिर शादी करने जा रही हैं. उन्होंने 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे (IAS Pradeep Gawande) को अपना जीवन साथी चुना है. दोनों की यह दूसरी शादी है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीना और प्रदीप की शादी जयपुर में 22 अप्रैल को हागी. उनकी शादी का एक कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. कपल ने अपनी सगाई की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. टीना ने प्रदीप के साथ फोटो शेयर कर एक खास पोस्ट लिखा. अपनी फीलिंग का इजहार करते हुए उन्होंने लिखा,”तुमने मेरी जिंदगी में मुस्कान बिखेर दी’.‘Wearing the smile you gave me… टीना ने इस पोस्ट के जरिए अपने होने वाले पति के लिए प्यार का इजहार किया है.

प्रदीप ने भी टीना के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. इसमें टीना को लाल साड़ी पहने देखा जा सकता है, जबकि उन्होंने लाल रंग का कुर्ता और पैंट पहना हुआ है. प्रदीप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा “Together, is my favourite place to be!,”

अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहीं टीना डाबी

टीना डाबी ने पहले IAS अतहर खान से शादी की थी. यह जोड़ी 2016 में तब सुर्खियों में आई थी जब टीना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते का ऐलान किया था. तब से वह चर्चा में बनी रहीं. मालूम हो कि अतहर आमिर खान ने UPSC परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया, इसी में टीना डाबी टॉपर थीं. मालूम हो कि टीना डाबी और अतहर आमिर खान ने अप्रैल 2018 में कश्मीर के पहलगाम में शादी की थी. इसके दो साल बाद ही उन्होंने नवंबर 2020 में अलग होने की घोषणा की थी. जयपुर की एक अदालत द्वारा पारित किए गए एक आदेश के बाद अगस्त 2021 में उनके तलाक को अंतिम रूप दिया गया था.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं टीना डाबी

टीना डाबी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. बताया जाता है कि उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था. फिर परिवार जयपुर शिफ्ट हो गया. फिलहाल टीना राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं. हाराष्ट्र में 9 दिसंबर 1980 को जन्मे प्रदीप गवांडे टीना से 13 साल बड़े हैं. गवांडे चुरू के कलेक्टर रह चुके हैं. दोनों की यह दूसरी शादी है.

