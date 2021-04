Rajasthan: धौलपुर कलक्टर का फरमान, कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो वंचित कर दिया जायेगा सरकारी योजनाओं से

कोरोना की दूसरी लहर (Second wave of corona) में राजस्थान में बढ़ रहे बेहताश मामलों के बाद अब धीरे-धीरे हालात वापस पहले जैसे होने लग गये हैं. सरकार की और जहां नित नये आदेश (New orders) निकाले जा रहे हैं वहीं नई गाइडलाइन में कोरोना पर काबू पाने के लिये जिला कलक्टर्स को और पॉवर दे दी गई है. इसके तहत वे अपने स्वविवेक से कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं. राजस्थान में कलक्टर्स (Collectors) ने कोरोना की रोकथाम के लिये अपने स्तर पर सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है.इसी कड़ी में प्रदेश के धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने सोमवार को एक नया फरमान जारी किया है. इन आदेशों में कहा गया है कि जिन पात्र लोगों ने अगर कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो उन्हें सरकारी सुविधायें नहीं मिलेंगी. धौलपुर के कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा कि जो लोग लापरवाही बरतने रहे हैं मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को अगले महीने से वैक्सीन लगवाने तक राशन, मनरेगा और पीएम आवास योजनाओं से वंचित करेंगे.उल्लेखनीय है कि राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में देश के टॉप राज्यों में शुमार है. राज्य में सोमवार को 5.44 लाख को वैक्सीन लगाई गई है. इनमें 343459 टीके 45 से 59 की उम्र वालों को लगाए गये हैं. राजस्थान में अब तक 7424183 टीके लगाए जा चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ जोधपुर में आज से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. जोधपुर में सोमवार को 320 नये पॉजिटिव मरीज सामने आये हैं.राजस्थान में वर्तमान में पॉजिटिव दर 12.28 बनी हुई है. प्रदेश में 126 दिन बाद सोमवार को एक ही दिन में 2429 पॉजिटिव मरीज सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है. वहीं 122 दिन बाद सोमवार को एक दिन में लोगों की कोरोना के कारण 12 मौतें हो गईं. एक दिन पहले प्रदेशभर में कोरोना से सिर्फ 2 मौत हुई थी. वहीं जयपुर में चार महीने बाद एक ही दिन में 529 पॉजिटिव सामने आने से स्वास्थ्य महकमा सकते में आ गया है. सोमवार को राजस्थान के 33 में से 32 जिलों में नए पॉजिटिव केस पाये गये हैं. 6 जिलो में तो इनकी तादाद 100 से अधिक है. इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर और चितौड़गढ़ जिला शामिल है.