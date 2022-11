राजस्थान: अवैध खनन के खिलाफ 3 दिन का सघन अभियान, माइंस व पुलिस विभाग का एक्शन

हाइलाइट्स अधिकारियों को प्रतिदिन की कार्रवाई की सूचना देने के निर्देश. वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो रहे खनिज ब्लॉक.

जयपुर. प्रदेश में अवैध खनन (illegal Mining) के खिलाफ एक बार फिर से खान विभाग ने अभियान (Special campaign) की शुरूआत की है. खान विभाग की ओर से पुलिस (Mining and police department) प्रशासन के साथ मिलकर अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध तत्काल प्रभाव (immediate action) से तीन दिन का विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया गया है.

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के सभी माइनिंग अधिकारियों को अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर प्रभावी कार्रवाई की रणनीति बनाने के निर्देश हैं.

तीन दिनों तक लगातार चलेगा अभियान

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों को निर्देश के बाद प्रदेश में कार्रवाई की सूचना भी आने लगी है और आरंभिक सूचनाओं के अनुसार बिना रवन्ना या टीपी के खनिज परिवहन करते हुए 13 से अधिक वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों को सुपुर्द किए गए हैं. विभाग ने आज ही पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर तीन दिनों तक लगातार अभियान चलाकर अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

उद्योगों की आज की जरूरत के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा राजस्थान, युवाओं को मिलेगा रोजगार

खनिज ब्लॉक तैयार कर ई-नीलामी भी

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस ने बताया कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए एक ओर विभाग द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए अभियान चलाकर बड़ी मशीनरी की जब्ती और एफआईआर व गिरफ्तारी जैसे कठोर कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए खनिज ब्लॉक तैयार कर ई-नीलामी की जा रही है, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके.

अभियान की मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर होगी

निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि विभाग द्वारा आदेश अभियान शुरू कर दिया है. फील्ड अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है कि वे अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण गतिविधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करें. अभियान की मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर पर की जाएगी और अधिकारियों को प्रतिदिन की कार्रवाई के विस्तार से सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

कई जिलों में एक्शन, 2.34 लाख जुर्माना वसूला

एसएमई जयपुर प्रताप मीणा ने बताया कि जयपुर वृत में बड़ी कार्यवाही करते 6 वाहन जब्त किए गए हैं. इनमें अलवर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वहीं दो ट्रैक्टर ट्रॉली, सीकर में दो वाहन, टोंक में एक वाहन, चूरू में तीन वाहन और नीम का थाना में आयरन ओर का डम्पर जब्त किया गया है. जयपुर वृत में एक एफआईआर और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है. उदयपुर टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए सेमरी के पास एक डम्पर और घासा गांव के पास एक वाहन जब्त किया है. इसके साथ ही 2 लाख 34 हजार 300 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Tags: Ashok Gehlot Government, Illegal Mining, Jaipur news, Rajasthan news in hindi, Special Campaign