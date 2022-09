राजस्थान में होने वाला है कुछ बड़ा? सोनिया गांधी से बात करने के बाद अशोक गहलोत ने बुलाई विधायकों की बैठक

जयपुर. कांग्रेस की राजस्थान इकाई में विधायकों की खुली बगावत के लगातार हलचल मची हुई है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सख्त नाराज़गी की खबरों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपने विधायकों को मनाने में जुट गए हैं. खबर है कि गहलोत ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष से बात की और उसके बाद जयपुर में पार्टी विधायकों और मंत्री की मीटिंग बुलाई है. इस बैठक के लिए मंत्री और विधायक सीएम आवास पर जुटने शुरू हो गए हैं.

दरअसल राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों की इस बगावत को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है. उन्होंने जयपुर से लौटे पार्टी के पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से राजस्थान में मचे घमासान पर लिखित रिपोर्ट मांगी है. खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादार माने जाने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ ‘अनुशासनहीनता’ के आरोप में कार्रवाई की जा सकती है.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Special meeting of Ministers being held at Chief Minister Ashok Gehlot’s residence pic.twitter.com/SjbzdHDwiU

— ANI (@ANI) September 27, 2022