जयपुर. राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) के भजीते हर्षदीप सिंह (Harshdeep Singh Khachariyawas ) ने मंगलवार रात जमकर हंगामा किया. आरोप है कि हर्षदीप ने जयपुर के काउंटी इन नाम के होटल में तोड़भोड़ की. इसके बाद होटल मालिक के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की. बुधवार शाम वैशाली नगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली. बताया जाता है कि होटल जयपुर के पॉश इलाके में है. हंगामे की जानकारी होटल के स्टाफ ने पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई.

आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में हर्षदीप और उसके साथियों ने होटल में मौजूद लोगों के साथ भी मारपीट की. इसके बाद पुलिस ने मामले को संभाला और होटल के गेस्ट को अपने साथ लेकर गई. इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है. वीडियो में हर्षदीप होटल में तोड़भोड़ करते और गेस्ट के साथ झगड़ते नजर आ रहे हैं.

होटल के मालिक ने लगाया गंभीर आरोप

होटल के मालिक अभिमन्यु सिंह ने कहा, ‘राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे हर्षदीप खाचरियावास 5-6 लोगों के साथ नशे की हालत में होटल पहुंचे और एक साथी मेहमान के साथ बहस की. इसके बाद उन्होंने होटल के कर्मचारियों को हर कमरे को खोलने और उस मेहमान की तलाश करने के लिए कहा. हमने कमरे खोलने से इनकार कर दिया. थोड़ी देर बाद उन्होंने 20-25 अन्य लड़कों को बुलाया और होटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया.

#WATCH | Rajasthan: A hotel in Jaipur was allegedly vandalised by the nephew of state minister Pratap Singh Khachariyawas yesterday.

(CCTV visuals confirmed by police) pic.twitter.com/GpttvHD9Y1

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 19, 2023