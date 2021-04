Rajasthan News Live Updates: कोरोना संक्रमण का टूटा रिकॉर्ड, 2801 नये केस, 12 की मौत

8:25 am (IST) जयपुर. कोरोना की दूसरे लहर में तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे राजस्थान में बुधवार को रिकॉर्डतोड़ नये पॉजिटिव केस सामने आये हैं. बुधवार को प्रदेशभर में 2801 नए केस पाये गये हैं. इनके साथ ही फिर एक दर्जन कोरोना पीड़ितों की सांसें थम गईं. सर्वाधिक मामले जयपुर में पाये गये हैं. यहां 551 नए पॉजिटिव केस सामने आये हैं. वहीं उदयपुर में 410, जोधपुर में 326, भीलवाड़ा में 185 और डूंगरपुर में 139 नये पॉजिटिव केस पाये गये हैं. प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 18146 हो गई है.

