दूदू (राजस्‍थान). राजस्‍थान से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां दूदू के समीप जयपुर-अजमेर नेशनल हाइवे पर एक के बाद एक 3 ट्रकों के टकराने से भीषण आग लग गई. इसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई. कई मवेशी भी मारे गए हैं. तीनों ट्रक के आपस में टकराने से नेशनल हाइवे पर चीख पुकार मच गई. आग इतनी भयावह थी कि लोगों को बचने का भी समय नहीं मिला. जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक 5 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई मवेशियों की भी जान चली गई. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई.

जयपुर (ग्रामीण) के ASP दिनेश शर्मा ने भीषण दुर्घटना की पुष्टि की है. उन्‍होंने बताया कि एक ट्रक में मवेशियों को लादकर ले जाया जा रहा था. तेज रफ्तार ट्रक पहले से सड़क किनारे खड़े 2 ट्रकों से जा टकराया. इसके बाद देखते ही देखते आग लग गई. कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही 5 लोगों की मौत हो गई. हादसे में ट्रक पर लोड कई मवेशी भी मर गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. देखते ही देखते दुर्घटनाग्रस्‍त ट्रक जलकर खाक हो गए. ट्रक को देखकर ही दुर्घटना की भीषणता को समझा जा सकता है. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया.

#WATCH | Rajasthan: 5 people and several cattle died after a fire broke out due to the collision of three trucks near Dudu on the Jaipur-Ajmer national highway (28/06) pic.twitter.com/7Ki5cffdJW

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 28, 2023