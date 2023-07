जयपुर. राजस्‍थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है. इसके चलते प्रदेश के विभिन्‍न हिस्‍सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. सीकर से लेकर अलवर और अजमेर तक में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्‍तव्‍यस्‍त हो गया है. लगातार मूसलाधार बारिश होने के चलते सीकर में रेल पटरियां पानी में डूब गईं. उधर, अलवर और अजमेर में भी हालात खराब हैं. लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति उत्‍पन्‍न हो गई है, जिससे दैनिक कार्य करने में भी समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन सबके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा अपडेट जारी किया है. मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश वासियों को 25 अगस्‍त तक मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है.

देश के कई हिस्‍सों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है. पर्वतीय राज्‍यों में बादल फटने से मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्‍पन्‍न हो गई है. मैदानी हिस्‍सों में भी लगातार हो रही तेज बारिश से हालात और बुरे हो गए हैं. राजस्‍थान के कई जिलों में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. सीकर, अलवर, अजमेर, जयपुर समेत अन्‍य जिलों में मूसलधार बारिश रिकॉर्ड की गई है. बारिश से उत्‍पन्‍न हुई स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीकर में रेल पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं. पटरियों के बजाय पानी ही पानी नजर आ रहा है.

#WATCH | Rajasthan: Waterlogging witnessed on railway track due to heavy rains in Sikar. pic.twitter.com/Z7exWQURt2

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 17, 2023