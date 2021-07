RAS Exam Result-2018: रिश्तेदारों के अंकों को लेकर सोशल मीडिया पर घिरे डोटासरा, यूजर्स बोले 'नाथी का बाड़ा है'

मामले ने तूल पकड़ा तो गोविंद सिंह डोटसरा ने सफाई देते हुये कहा कि दोनों रिश्तेदार गौरव और प्रभा प्रतिभाशाली हैं.

Govind singh dotasara trolled in social media: आरएएस परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणामों में शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के 2 रिश्तेदारों को साक्षात्कार में मिले समान नंबरों की खबरें मीडिया में आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. News18 Rajasthan

जयपुर. शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2018 के इंटरव्यू में उनके 2 रिश्तेदारों को मिले समान नंबरों को लेकर सोशल मीडिया (Social media) पर घिर गये हैं. इस संबंध में मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया पर यूथ और अन्य लोगों ने #शिक्षामंत्री_इस्तीफा_दो से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉमर्स पर डोटासरा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि डोटासरा एक दिन पहले ही इस पर अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन इस मामले को लेकर बवाल थमता नहीं दिख रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है.



इस मामले को लेकर बीजेपी पहले ही डोटासरा पर हमलावर हो चुकी है. अब सोशल मीडिया खासकर ट्वीटर पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. सोशल मीडिया में छाये इस मुद्दे के दौरान यूजर्स डोटासरा के 'नाथी का बाड़ा' जैसे पुराने बयानों को लेकर भी उनको लपेट रहे हैं. वहीं आरएएस शब्द की अलग-अलग व्याख्या भी कर रहे हैं. इसके अलावा डोटासरा के रिश्तेदारों के मिले अंकों को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दी जा रही है. इस मामले को लेकर यूजर्स गहलोत सरकार भी जमकर निशाना साध रहे हैं.



देखिये कमेंट्स की बानगी

सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स अविनाश गहलोत ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि "नाथी का बाड़ा" है तो मुमकिन है!! वहीं एक अन्य यूजर्स लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने लिखा कि ''राजस्थान कांग्रेस का नया मॉडल''. एक अन्य यूजर्स ने ट्वीटर किया ''Scam and congress is a never ending love story...''. एक यूजर्स ने ट्वीट किया कि ''congress and Corruption.. A better love story than Aashique 2..''. इस तरह के अनगिनत कमेंट सोशल मीडिया में किये जा रहे हैं.



डोटासरा के रिश्तेदारों को मिले हैं 80-80 अंक

उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजस्थान लोकसेवा आयोग ने आरएएस परीक्षा-2018 का परिणाम जारी किया था. इस परिणाम में शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के दो रिश्तेदारों के समान नंबर आने के कारण मामला काफी चर्चा में आ गया है. डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा के वर्ष 2016 की भर्ती के परिणाम में इंटरव्यू में 80 अंक आए थे वहीं अब आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम में उनकी पुत्रवधू के भाई गौरव और बहन प्रभा को भी इंटरव्यू में 80-80 अंक मिले हैं. जबकि इस पीरक्षा की टॉपर को इंटरव्यू में महज 77 अंक मिले हैं.



डोटासरा ने यह दी थी सफाई

उसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला जमकर वायरल हो गया. इसे लेकर शिक्षा राज्यमंत्री डोटासरा पर भी अंगुली उठाई जा रही है. मामले ने तूल पकड़ा तो गोविंद सिंह डोटसरा ने सफाई देते हुये कहा कि दोनों रिश्तेदार गौरव और प्रभा प्रतिभाशाली हैं. चयन योग्यता के आधार पर हुआ है. यह मामला इसलिये भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नतीजों से पहले इस परीक्षा में इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर 23 लाख की घूस के मामले का भंडाफोड़ किया था.

