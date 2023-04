Right to Health Bill: आंदोलन परवान पर, राज्यपाल के पास पहुंचा बिल, निगाहें अब राजभवन पर टिकी

हाइलाइट्स राइट टू हेल्थ बिल पर राजस्थान में बवाल डॉक्टर्स आंदोलन बनाम अशोक गहलोत सरकार राज्यपाल अब इसका अध्ययन कर इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे

जयपुर. राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल (Right to Health Bill) को लेकर डॉक्टर्स और अशोक गहलोत सरकार के बीच चल रही जंग अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक में पेटेंट एरर निकालने का काम पूरा हो गया है. अब यह बिल विधानसभा से लॉ डिपार्टमेंट होते हुए राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन में पहुंच गया है. ऐसे में अब इस बिल का विरोध कर रहे चिकित्सकों की निगाहें राजभवन और राज्यपाल (Raj Bhavan and Governor) पर टिक गई है. अब इस राइट टू हेल्थ बिल पर फैसला राज्यपाल को लेना है.

राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चल रहे डॉक्टर्स के आंदोलन के कारण राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं ठप पड़ी हैं. राज्य सरकार और चिकित्सकों के बीच सुलह का कोई का रास्ता अभी तक नहीं निकल पाया है. लेकिन विधानसभा से 21 मार्च को बिल पास होने के बाद की प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं. विधानसभा से पास होने के बाद बिल को विधि विभाग में भेजा गया. वहां पर पेंटेंट एरर निकालने का काम हुआ. उसके बाद राइट टू हल्थ बिल को वापस विधानसभा भेजा गया. वहां से विधानसभा अध्यक्ष के कवरिंग लेटर के साथ में वापस यह लॉ डिपार्टमेंट पहुंचा. वहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरटीएच बिल राजभवन पहुंच गया है. अब यह बिल राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आ गया है.

क्या कहता है अनुच्छेद 200

विधानसभा से पारित होने वाले बिलों के मामलें में राज्यपाल को अनुच्छेद 200 में तीन तरह के प्रमुख अधिकार मिले हुए हैं. इसके मुताबिक राज्यों की विधायिका की ओर से पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता. राजस्थान विधानसभा के रिटायर मुख्य चीफ रिसर्च एण्ड रेफरेंस ऑफिसर डॉ. कैलाशचन्द सैनी ने बताया कि राज्यपाल चाहें तो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या फिर इसे अस्वीकृत कर सकते हैं. वे इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेज सकते हैं.

बिल के मामले में अब राज्यपाल को फैसला लेना है

पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वे इसे अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं. असल में विधायिका यानि विधानसभा से पारित बिलों को लागू करने से पहले राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है. उसके बाद ही राज्य सरकार संबधित बिल को लेकर नियम बनाती है. राइट टू हेल्थ बिल के मामले में अब राज्यपाल को फैसला लेना है. विधानसभा से पारित बिलों को अनुमति देने या नहीं देने के मामले में राज्यपाल के पास वीटो पावर होता है.

निजी अस्पतालों के चिकित्सक कर चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात

राइट टू हेल्थ बिल के राजभवन पहुंचने से पहले निजी चिकित्सक इस बिल को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर अपना पक्ष रख चुके हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के सचिव डॉ. विजय कपूर ने बताया कि वे राज्यपाल से इस बिल को लेकर निवेदन कर चुके हैं. राजभवन से इस बिल के मामले में मदद मिलने का आश्वासन मिला है.

