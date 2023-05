जन संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन: सचिन पायलट बोले- मैं वह कर रहा हूं जो मुझे ठीक लगता है

अजमेर. राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा से सियासी गलियारे में हलचल है. शुक्रवार को पायलट की यात्रा का दूसरा दिन है. यात्रा अजमेर से शुरू होकर राजधानी जयपुर में खत्म होगी. जयपुर जाने से पहले दूसरे दिन उनकी पदयात्रा किशनगढ़ पहुंची और यहां से अपने समर्थकों के साथ वह आगे की ओर बढ़े. इस दौरान वह लगातार सरकार और सीएम अशोक गहलोत की घेरते नजर आ रहे है.

सचिन पायलट ने कहा कि भयंकर गर्मी में भी लोग जरूरी मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरकर साथ आ रहे हैं. मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि नौजवानों के भविष्य, भ्रष्टाचार के मुद्दे ये सभी प्रासंगिक हैं और यह हम सभी पर असर डालते हैं. इसे लेकर हम लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं.

गहलोत सरकार को लेकर कही यह बात

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है. मुझे उम्मीद है कि मैने जो बात रखी है उसका संज्ञान लिया जाएगा. जन संघर्ष यात्रा के जरिये जनता की आवाज सुनकर, जनता की आवाज बनने का हमारा प्रयास है. जनता की आवाज बनने का काम हम आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से करते आ रहे हैं.

#WATCH | Rajasthan Congress MLA Sachin Pilot’s Jan Sangharsh Yatra reaches Kishangarh

Sachin Pilot is holding the 5-day yatra from Ajmer to Jaipur, against the alleged corruption and paper leak in Rajasthan pic.twitter.com/z2q74DiZvc

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 12, 2023