Union Budget 2020: सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने बताया निराशाजनक

The much awaited #Budget2020 that the FM would announce some real measures to boost up economy has come out to be very disappointing & lacklustre. Despite such a long speech, there is no concrete plan to revive economy and to address the issues that has led to #EconomicSlowdown. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 1, 2020



The youth of the country were waiting to see any plans for job creation, increasing employment opportunities but the #Budget2020 dashed their hopes completely. Without a vision for growth and without a plan to generate jobs, how would the economy be revived?

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 1, 2020



The announcement that Govt would sell part of its stake in LIC is disappointing. Common people have invested their hard earned money in LIC, all those people now feel cheated. Govt must not put people’s deposits in danger in a bid to privatize LIC. #Budget2020

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) February 1, 2020



केवल भाषण से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा । आज के बजट में युवाओं के लिए रोजगार की नीति का अभाव दुखद है। विकास दर सहित अन्य मुद्दों पर केंद्रीय बजट में स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया है जिससे जनता के हाथ एक बार फिर निराशा लगी है।

— Sachin Pilot (@SachinPilot) February 1, 2020

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शनिवार को पेश किए गए आम बजट (General budget) को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें अर्थव्यवस्था (Economy) को पटरी पर लाने की कोई योजना नहीं है. संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद गहलोत ने एक के बाद एक चार ट्वीट (Tweet) इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने कहा केवल भाषण से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगाअपने ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि अपेक्षा थी कि इस बहुप्रतीक्षित बजट में वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए कुछ वास्तविक कदमों की घोषणा करेंगी, लेकिन यह बहुत ही निराशाजक और प्रभावहीन रहा. सीएम गहलोत ने लिखा कि इतने लंबे भाषण के बावजूद इसमें आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न चुनौतियों/मुद्दों पर ध्यान देने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोई पुख्ता योजना इसमें नहीं है. सीएम ने कहा कि देश का युवा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की योजना का इंतजार कर रहा था, लेकिन बजट ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया. विकास की दृष्टि और नौकरियों के सृजन की योजना के बिना अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जाएगा ?वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल भाषण से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा. आज के बजट में युवाओं के लिए रोजगार की नीति का अभाव दुखद है. विकास दर सहित अन्य मुद्दों पर केंद्रीय बजट में स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया है, जिससे जनता के हाथ एक बार फिर निराशा लगी है.