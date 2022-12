VIDEO: राजस्थान पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ जमकर झूमे सीएम गहलोत, सचिन पायलट और कमलनाथ

जयपुर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने रविवार शाम राजस्थान में प्रवेश किया. इस मौके पर झालावाड़ में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए. राहुल गांधी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासी कार्यक्रम में जमकर नृत्य किया.

इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, ‘यह महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर या गोडसे की नहीं. हम कड़ी मेहनत करना जानते हैं. मैं बीजेपी और आरएसएस को डर फैलाने नहीं दूंगा. मैं उनसे नफरत नहीं करता. यह नफरत का देश नहीं है.’ सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ‘राहुल गांधी ने आजादी के बाद सबसे कठिन यात्रा भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है. देशवासियों की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए राहुल इस यात्रा पर निकले हैं.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi, Rajasthan CM Ashok Gehlot & party leaders Sachin Pilot and Kamal Nath take part in a tribal dance in Jhalawar, Rajasthan. pic.twitter.com/18NgWYrWrk

— ANI (@ANI) December 4, 2022