VIDEO: भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने पर गहलोत और पायलट एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूमे

झालावाड़. राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) ने रविवार शाम को राजस्थान में प्रवेश कर लिया. मध्य प्रदेश से झालावाड़ के रास्ते राजस्थान पहुंची भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस (Congress) ने जबर्दस्त तरीके से स्वागत किया. इस दौरान राजस्थान-मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर झालावाड़ जिले के चंवली बॉर्डर चौराहे पर आदिवासी समुदास के सहरिया कलाकारों ने अपना पारंपरिक नृत्य किया. वहां पर कलाकारों के साथ राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ डांस किया.

उसके बाद इस डांस की झलकियां सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गई. कांग्रेस नेताओं का यह डांस इसलिए ज्यादा सुर्खियों में रहा क्योंकि यात्रा के आने से पहले जहां राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जुबानी जंग छिड़ी हुई थी वहीं वे इस दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते नजर आए. सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर से सचिन पायलट पर बड़ा हमला करते हुए उनको गद्दार बताया था. राहुल गांधी के आते ही दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ झूमते नजर आए.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi, Rajasthan CM Ashok Gehlot & party leaders Sachin Pilot and Kamal Nath take part in a tribal dance in Jhalawar, Rajasthan. pic.twitter.com/18NgWYrWrk

— ANI (@ANI) December 4, 2022