जोधपुर. राजस्थान के जोधपुर के ओसिंया इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई. इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. मामले ने तूल पकड़ा तो विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई. इतना ही नहीं ओसिंया से विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महिला विधायक होने के बावजूद मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं. मैंने अपने ऊपर होने वाले संभावित हमलों के बारे में कई बार शिकायत की है. हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं. वे अक्सर मेरे घर के पास से गुजरते हैं. कोई गिरफ्तारी नहीं हुई. मैं सरकार से जोधपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देने की अपील करता हूं.’

विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा, ‘मेरे ऊपर हमला होता है. पुलिस सुरक्षा में जा रही थी. दो दिन से लगातार जा रही थी. आईजी उस फाइल को सिरोही भेज देते हैं. एफआईआर के नाम पर खानापूर्ती करते है. लेकिन ओसिंया की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा. मुझे लगता है आईजी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे. उनकी वजह से जोधपुर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है. आईजी को फौरन PHQ अटैच कर देना चाहिए.’

जोधपुर में क्या हुआ था?

जोधपुर जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. परिवार के चारों सदस्यों के शव जली हुई हालत में मिले थे. पुलिस ने महज कुछ घंटों में राजफास कर दिया है. यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि परिवार के ही एक युवक ने की थी. यह युवक हत्या के शिकार हुए दंपति का भतीजा है. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का महज सात-आठ घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी युवक पप्पूराम (19) को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के शिकार हुए पुनाराम के भैराराम समेत दो और भाई हैं. इनमें एक भाई का कोई उत्तराधिकारी नहीं है. जबकि दूसरे भाई भैराराम का एक बेटा पहले गुजरात के सूरत में रहता था. वहां उसने आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद से भैराराम को इस बात को लेकर शक था कि उसके भाई पूनाराम ने उसकी हत्या करवाकर आत्महत्या का रंग दे दिया है. इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद रहता था.

#WATCH | Jaipur: Despite being a woman MLA, I am not safe in Rajasthan. I have complained so many times about impending attacks on me. The attackers are roaming freely. They pass by my home often. No arrests have been made. I appeal to the government to take note of the law and… pic.twitter.com/STaqqyVn8L

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 19, 2023