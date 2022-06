कार चालक ने नहीं लगा रखा था सीट बेल्ट, रोका तो भगाई कार, पुलिसकर्मी बोनट पर लटका, देखें Video

जोधपुर. सूर्यनगरी जोधपुर में यातायात नियमों की पालना (Obeying traffic rules) करवाना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया. एक चालक उसकी बात को अनसुना करते हुये कार को भगा ले गया. इससे पुलिसकर्मी (Policeman) कार के बोनट पर गिर गया. लेकिन चालक फिर भी नहीं रुका और कार को करीब 500 मीटर की दूरी तक भगाता रहा. बाद सड़क से गुजर रहे दो मोटरसाइकिल चालकों ने कार के आगे अपनी बाइक्स लगाकर उसे रोका और पुलिसकर्मी की जान बचाई. यह पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. कार चालक गजेंद्र सालेचा के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार मामला जोधपुर के देवनगर थाना इलाके का है. वहां रविवार को पाल लिंक रोड पर स्थित एक स्कूल के सामने ट्रैफिक पुलिस का सिपाही गोपाल विश्नोई ड्यूटी दे रहा था. इसी दौरान सामने से एक कार आई. कार चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था. इस पर सिपाही गोपाल विश्नोई ने उसे रुकने का इशारा किया.

कार के वाइपर को पकड़कर बोनट से चिपक गया

कार चालक युवक गजेंद्र सालेचा ने पहले तो कार रोककर पुलिसकर्मी गोपाल विश्नोई से बहस की. बाद में भागने का प्रयास किया. इससे कार के आगे खड़ा गोपाल विश्नोई टक्कर लगने से उसके बोनट पर गिर गया. इसके बावजूद दुसाहसी युवक ने ध्यान नहीं दिया और कार को भगाता रहा. यह देखकर सिपाही कार के वाइपर को पकड़कर बोनट से चिपक गया. फिर भी चालक ने कोई परवाह नहीं की और कार को भगाता रहा.

#WATCH | Rajasthan: A traffic constable on duty, dragged on a bonnet of a car for 500 meters in Jodhpur as he tried to stop the car’s driver for not wearing a seat-belt pic.twitter.com/9L3UkFzZPE

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 19, 2022